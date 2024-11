Gaeta.it - Sharon Stone: un appello contro la violenza sulle donne durante il Torino Film Festival

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladi genere è un tema cruciale e urgente che richiede un’attenzione collettiva.ilha affrontato con determinazione questo argomento, sottolineando la responsabilità condivisa nella lottagli abusi. La star di Hollywood, che ha ricevuto la Stella della Mole in riconoscimento della sua carriera, ha utilizzato il palco per far sentire la sua voce su un problema che investe la società nel suo complesso, invitando gli uomini a prendere parte attiva nelle dinamiche di supporto alle.La responsabilità degli uomini nella lotta allaNel corso della conferenza stampa aha insistito sull’importanza che gli uomini giochino un ruolo attivo nella lottala. “È fondamentale che non ci limitiamo ad affermare che lenecessitano di aiuto.