Settebello Viola con Adli e Kean, il Torino non sa più vincere

Settima vittoria consecutiva per la Fiorentina, che espugna il campo del Como, mentre i granata pareggiano in casa contro il MonzaLa Fiorentina non si ferma più, mentre il, invece, non riesce più a. I due match delle 15 si concludono con la vittoria esterna della squadra di Palladino sul campo del Como e con il pareggio interno dei granata contro il Monza.Como-Fiorentina 0-2,esulta con Dodo (LaPresse) – Calciomercato.itA Como èa sbloccare il match. Il francese è bravo a calciare con un destro secco da fuori area, che Audero vede sbucare all’ultimo. Il portiere non è perfetto e lasblocca la partita. Il Como comunque tiene bene il campo e crea occasioni. Grande è la doppia chance nella ripresa, ma De Gea è bravissimo a dire di no. E nel momento di maggiore difficoltà è il solito Moisea trovare la via della rete.