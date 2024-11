Oasport.it - Sci alpino, Sandvik fa suo il secondo slalom di Coppa Europa di Levi, Saccardi chiude 12°

Il norvegese Oscar Andreassi è aggiudicato ildi(Finlandia) valevole per ladi scimaschile 2024-2025. Sulla pista lappone il norvegese ha chiuso con il tempo complessivo di 1:48.62 dopo una rimonta sensazionale. Lo scandinavo, infatti, era addirittura 25° dopo la prima manche.Seconda posizione per lo svizzero Matthias Iten a 18 centesimi, mentre completa il podio un altro norvegese, Mikkel Remsoey a 21, sedicesimo a metà gara. Quarta poizione per il francese Antoine Azzolin 27 centesimi (era 24° dopo la prima discesa) quinto l’austriaco Simon Rueland a 36 centesimi, quindi dalla sesta alla ottava posizione troviamo tre svizzeri.Iniziamo con Sandro Simonet, sesto a 42 centesimi da, quindi settimo Noel Von Gruenigen a 53 centesimi, mentre Fadri Janutin è otavo a 66.