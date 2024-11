Parma-Atalanta Retegui | Contento per i 12 gol Gasperini uno dei migliori al mondo

Leggi su Sportface.it

“Sono contentissimo per questo momento e per i 12 gol, ma devo ringraziare la squadra. Stiamo giocando col baricentro altissimo e sono sempre col pallone davanti alla porta, quindi è tutto facile”. Lo ha dichiarato Mateoai microfoni di Dazn dopo aver aperto le marcature nella sfida traterminata 1-3. L’attaccante azzurro ha poi parlato di: “Il mister lo vorremmo sempre vicino al campo, è uno dei più grandi allenatori del. Il modo in cui giochiamo e la vittoria dell’Europa League lo dimostrano, è qui da tanti anni e non è normale nel calcio moderno. Siamo contenti di lui e dello staff”. Grande protagonista di serata anche Ederson, che ha segnato il secondo gol e si è meritato il premio di MVP: “Io cerco sempre di aiutare la squadra, fare bene a centrocampo ed essere ovunque, è il mio mestiere.