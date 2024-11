Sport.quotidiano.net - Napoli-Roma: Ranieri riparte dalla sfida alla capolista, formazioni e orari tv

, 23 novembre 2024 - Il sogno di tornare sul tetto d'Italia, si scontra con la paura di non riuscire a uscire dal pantano dei bassifondi della classifica. Da una parte Antonio Conte e il suo, inseguito a stretto contatto dalle sue rivali, dall'altra l'apertura del terzo ciclonista di Claudio, con il chiaro obiettivo di raddrizzare una classifica complicata. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18 di domani, domenica 24 novembre 2024, di fronte a uno stadio Diego Armando Maradona, vestito a festa per l'occasione con il tutto esaurito sugli spalti. Antonio Conte vuole ripartire dopo ben due sfide consecutive senza vittorie. I partenopei sono riusciti ad accumulare un buon vantaggio in questa prima parte di campionato, approfittando anche di un calendario più agevole rispetto alle avversarie.