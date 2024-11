Mistermovie.it - Mister Movie | Anticipazioni Che Tempo Che Fa: gli ospiti della puntata del 24 novembre 2024

Fabio Fazio torna con una nuova puntata del suo talk show Che Tempo Che Fa, in onda domenica 24 novembre 2024 alle 19:30 sul Nove. Al suo fianco ci saranno, come sempre, Luciana Littizzetto con la sua ironia pungente e Filippa Lagerback a portare eleganza in studio. Una serata ricca di emozioni e grandi protagonisti, che si racconteranno tra vita privata e successi professionali. Scopriamo insieme gli ospiti di questa puntata!

Whoopi Goldberg: una leggenda dello spettacolo

Tra gli ospiti più attesi c'è Whoopi Goldberg, attrice di fama internazionale e icona del cinema. Con una carriera straordinaria, Goldberg è una delle poche star ad aver conquistato l'EGOT, ovvero i quattro premi più prestigiosi dell'intrattenimento americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award.