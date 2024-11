Tg24.sky.it - Meteo, da Lunedì clima più mite con qualche pioggia

25 novembre ancora tranquillo come spiega www.IL.it. Grazie a una temporanea rimonta dell'alta pressione, si avrà una giornata prevalentemente soleggiata, con un netto aumento delle temperature al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Solo al Nord, in particolare sulla Pianura Padana i cieli rimarranno più chiusi a causa di una nuvolosità per lo più di tipo medio-basso; sulla Liguria inoltre si potranno verificare delle precipitazioni di modesta entità.Da martedì in peggioramentoIl quadrorologico sarà però destinato a subire un peggioramento da Martedì 26, quando una moderata perturbazione farà il suo ingresso sul nostro territorio. Va precisato che si tratterà di un peggioramento piuttosto lieve, che inizierà al Nord per poi estendersi progressivamente al resto del Paese.