Lukaku a corrente alternata, alla sua seconda prova da ex (CorSport)

Il Napoli è la squadra tra le prime sei in classifica che ha segnato meno. La squadra di Conte ha segnato 19 gol contro, ad esempio, i 31 dell’Inter. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.Contro la Roma si aspetta il gol dell’exLeggi anche: Napoli-Roma, al Maradona suonerà un inedito di Pino Daniele prima della partitaScrive Mandarini:Tra le prime sei della classifica, è la squadra che ha segnato meno: 19 gol contro, tanto per dirne una, i 31 dell’Inter. E così, Romelu: il gigante di Conte. Il centravanti, il punto di riferimento del gioco e anche l’uomo che più d’ogni altro dovrà aiutare i compagni a ritrovare la via retta e soprattutto necessaria del gol. Già, la dura legge del gol. E dell’ex: un anno fa, Big Rom indossava la maglia numero 9 della Roma.Sarà la prima dicontro la Roma.