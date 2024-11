Biccy.it - Lo sfogo notturno di Basciano su Sophie: “Quello che ho tenuto nascosto”

Leggi su Biccy.it

Alessandroieri sera è stato scarcerato, ha pubblicato su Instagram il testo integrale dell’ordine di revoca della misura cautelare e poi si è lasciato andare a uno. Lo ha fatto scagliandosi controCodegoni, senza però mai citarla apertamente. Ha però menzionato sua mamma (Valeria), i suoi amici (Greta e Mattia) e anche la sua manager (Paola). Insomma..“che ho subito,che ho sopportato,che hoper rispetto di mia figlia verrà tutto fuori” – ha scritto Alessandronel suo– “Tuttoche è successo prima, dopo e durante perché le persone oneste leali devono sapere chi hanno davanti. La furbizia, la menzogna per l’immagine e il Dio denaro devono cadere come le maschere che portano la strumentalizzazione di una bambina per sdeviare nottate brave in club privati e tuttoche ho passato verrà tutto alla luce del sole cara Valeria e figlia“.