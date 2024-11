Ilrestodelcarlino.it - Lido di Classe, sit-in in difesa dei pini di Lido di Classe

Ravenna, 24 novembre 2024 – Sit-in per salvare idi viale Vespucci questa mattina, domenica 24 novembre, adi. La manifestazione, organizzata in breve tempo dal gruppo ‘Salviamo ididi Savio e Ravenna’, ha visto una buona partecipazione. L’obiettivo, come si legge in una nota degli organizzatori, era quello di “segnalare all’oone pubblica il fatto che 83 alberi lungo viale Vespucci siano stati contrassegnati con diverse diciture, tra cui “V”, “via”, “A” e “ok””. “Il gruppo – si legge ancora nel comunicato – ribadisce che tutte le decisioni sugli alberi devono essere orientate alla conservazione degli esemplari sani, considerando l’abbattimento solo nei casi di effettiva necessità. È stata inoltre sottolineata l’importanza di una manutenzione costante, per garantire la sicurezza delle strade e preservare il patrimonio arboreo.