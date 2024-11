Lanazione.it - La "nonna detective". E il truffatore incastrato

Questa volta il raggiro è costato caro ad uno dei “registi“ che l’aveva orchestrato, perché la potenziale vittima – mantenendo salda la lucidità – è riuscita a far cadere uno dei presunti truffatori nelle rete dei poliziotti. Si tratta di un 21enne, campano, colto in flagranza di reato e dunque denunciato per tentata truffa aggravata. E gli agenti, ora, sono già sulle tracce del complice. Ma partiamo dall’inizio. Tutto è cominciato quando una telefonata, con le stesso copione di tante telefonate velenose che si insinuano nelle giornate dei nonni, è piombata nel primo pomeriggio nella casa di un’ottantenne. Dall’altro capo del telefono un uomo si presenta come "Un carabiniere" del Comando di Viareggio, che senza girarci troppo intorno informa la pensionata che suo figlio aveva appena causato "un grave incidente stradale", e che per questo rischiava l’arresto.