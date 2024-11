Anteprima24.it - Infrastrutture, Ferrante (Mit): “Con alta velocità al Sud cresce l’Italia, acceleriamo su opere commissariate”

Tempo di lettura: 2 minuti“In virtù della mia delega al coordinamento funzionale delle, lavoro per accelerare i cantieri e modernizzare ledel Mezzogiorno. L’capacità Napoli – Bari è un’opera fondamentale per il Paese, che unirà due versanti della penisola e proietterà il Sud verso i corridoi europei. I lavori della tratta Cancello – Frasso Telesino procedono spediti e saranno ultimati nel 2025, rendendo così possibile il collegamento diretto tra Bari e Napoli in due ore e mezza. Continueremo a lavorare per recuperare i ritardi accumulati negli ultimi anni a causa di freni ideologici e per dare al Paese un tessuto infrastrutturale all’altezza delle proprie potenzialità di crescita”. È quanto afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio