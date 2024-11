Calciomercato.it - Il Napoli si riprende la vetta: Lukaku conferma la legge del grande ex

Leggi su Calciomercato.it

Grazie al sigillo di ‘Big Rom’, gli Azzurri battono i giallorossi conquistando tre punti di nevralgica importanzaLadell’ex. Ilbatte la Roma con la zampata di Romelue sila. Tre punti sostanzialmente meritati per gli Azzurri, anche se i giallorossi soprattutto dopo il gol subito hanno avuto diverse occasioni per provare a trovare il pareggio.Ilsilaladelex (LaPresse) – Calciomercato.itPrimo tempo sostanzialmente bloccato, con ilche ha provato a fare la partita pur non dando mai la sensazione di potersi rendere pericoloso con continuità. Pronti via, però, gli Azzurri hanno la chance per sbloccare subito la gara: un cross invitante di Di Lorenzo pesca Kvaratskhelia tutto solo sul secondo pallo: il georgiano, però, spedisce fuori di testa.