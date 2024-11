Justcalcio.com - Il Manchester City schiera Wharton come sostituto di Rodri?

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Da quandoha subito un infortunio al ginocchio a fine stagione a settembre, illo è stato collegato con il centrocampista del Crystal Palace Adammentre cercano di ingaggiare unadeguato il prima possibile. La necessità di farlo è ora evidente, dopo la quinta sconfitta consecutiva in tutte le competizioni per mano del Tottenham Hotspur sabato.E secondo Teamtalki vacillanti campioni della Premier League sono pronti a fare la loro mossa su quel fronte a gennaio, avendo già bloccato l’allenatore Pep Guardiola per un altro anno.Tuttavia, portare il talentuoso nazionale inglese all’Etihad a gennaio non sarà un compito facile. Il Palace non ha intenzione di vendere a questo punto, avendo anche lui faticato durante la stagione.