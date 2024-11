Liberoquotidiano.it - Il clamoroso annuncio di Djokovic: chi sarà il suo allenatore per tutto il 2025, terremoto nel tennis

Andy Murray, ritiratosi daldopo le Olimpiadi di Parigi 2024, è il nuovodi Novak, suo coetaneo e rivale storico. A dare l'il 37enne serbo sui suoi profili social. Lo scozzese lavorerà a fianco dinella off season e agli Australian Open ma è probabile che la collaborazione prosegua per l'intera stagione. "Sono emozionato di avere uno dei miei più grandi rivali dalla stessa parte della rete, come mio– ha dettonell'annunciare la notizia, pubblicando un bel video su X con immagini delle loro sfide – Non vedo l'ora di iniziare la stagione e di competere in Australia insieme ad Andy, con cui ho condiviso molti momenti eccezionali sul suolo australiano". E Murray è prontissimo per questa nuova avventura: "Entrerò a far parte del team di Novak nella pausa di fine stagione, aiutandolo a prepararsi per l'Australian Open.