Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Sei mai stata sulla luna?, Domenica 24 Novembre 2024

Leggi su Digital-news.it

24sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, Sei mai? di Paolo Genovese ti regala una commedia romantica dal sapore tutto italiano. La protagonista, interpretata da Liz Solari, è una giovane donna in carriera che lavora per una prestigiosa rivista di moda internazionale. La sua vita cambia improvvisamente quando eredita una masseria nel sud Italia. Decisa a vendere la proprietà, si trova però a scontrarsi con Renzo, un affascinante e tenace contadino interpretato da Raoul Bova, che non vuole lasciare la sua terra. Tra scontri e risate, nascerà un legame capace di mettere in discussione le certezze della protagonista.