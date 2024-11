Docenti assunti da interpello senza titolo | non sono liberi di lasciare la supplenza quando vogliono senza sanzioni

Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze daper l'anno scolastico 2024/25:tante, tantissime ma sostanzialmente limitate a due grosse categorie: infanzia e primaria sia posto comune che - soprattutto - sostegno e, per la scuola secondaria, le classi di concorso A040, A041, A042, A027 e A026. Non mancano supplenze anche per altre classi di concorso (negli ultimi giorni abbiamo pubblicato anche ricerca di insegnanti A012 e A022 e qualche ADMM) ma il grosso della ricerca è in questi settori.