Quotidiano.net - Crosetto e la guerra di Putin: “Non credo voglia allargarla”. Ma per trattare serve una Ue forte

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 novembre 2024 – Un conflitto già in escalation, dove il vero rischio è quello dell’internazionalizzazione. Il ministro della Difesa, Guido, fa il punto sulla situazione e non nasconde la sua preoccupazione. “Penso chenon abbia alcun interesse e volontà di allargare ad altre nazioni la”, definendo ‘grave’ la decisione di avvalersi dell’aiuto di 10mila soldati nordcoreani. Lo sguardo di tutti è puntato al 20 gennaio prossimo, quando il presidente eletto, Donald Trump, si insedierà alla Casa Bianca e, presumibilmente, inizierà a prendere tutti i contatti per arrivare se non alla fine del conflitto, almeno a un cessate il fuoco. “Trump chiaramente sta già preparando il terreno per le trattative – spiega al QN Andrew Spannaus, giornalista esperto di Usa ed autore del libro ‘Rivincita.