Così Trump ridefinirà la strategia nucleare Usa. Scrive il gen. Jean

Durante la campagna presidenziale, il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, non ha parlato né diné di armi nucleari, sebbene esse restino centrali, come lo furono nel suo primo mandato per la sicurezza degli Stati Uniti e delle loro alleanze europee e asiatiche. Ne ha solo implicitamente parlato, affermando di volere l’America Great Again anche militarmente, per realizzare una politica di “Peace through strength”, cioè di “Peace through threat”.Per prevedere quali saranno le sue decisioni nello specifico settore, occorre rifarsi alle numerose scelte fatte nel suo primo mandato, malgrado che la situazione sia molto diversa da quella del 2016.non ha infatti commentato le minacce di Mosca di ricorso ale di colpire i Paesi Nato che hanno fornito a Kyiv armi a lunga gittata, autorizzandone l’impiego anche sul territorio russo.