Piperspettacoloitaliano.it - C’è Anche Domani replica, dove rivedere il film di Ennio Doris

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

ildicon Massimo Ghini“- C’è” è undiretto da Giacomo Campiotti e interpretato da Massimo Ghini e Lucrezia Lante Della Rovere.è stato l’uomo che ha rivoluzionato il concetto di “banca” senza mai perdere di vista il vero spirito delle b, essere di supporto e non di ostacolo per chi vi si affida. Ilripercorre la vita del fondatore di Banca Mediolanum. Tratto dall’autobiografia “C’è”, la storia parte dall’ottobre 2008 dopo il fallimento della Lehman Brothers.ildi. Ecco come guardare C’èinC’èdelin tv e in streamingPer chi non potrà seguire iltv, in onda domenica 24 novembre, o vorrà rivederlo in un secondo momento, avrà a disposizione l’unica soluzione offerta dalla piattaforma di Canale 5.