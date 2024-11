Anteprima24.it - Benevento, Fioretti: “Le istanze dei docenti precari presentate al Ministro Valditara”

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Floriana, capogruppo del Pd.Lesollevate dal personale docenteo in occasione del convegno ”La scuolaa e personale docente” promosso dal Partito Democratico del Sannio sono state portate all’attenzione delgrazie all’interrogazione a risposta scritta presentata dall’On. Irene Manzi sulle graduatorie di merito del concorso «Pnrr 1» per titoli ed esami di cui al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206. In particolare, l’interrogante chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito di intervenire per garantire l’effettiva trasparenza degli atti della pubblica amministrazione e consentire a tutti idel suddetto concorso che hanno superato le prove, di conoscere il loro punteggio finale, a garanzia trasparenza e la correttezza del lavoro effettuato dalla commissione di concorso.