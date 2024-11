Liberoquotidiano.it - "Basta, il vero bambino della Kinder sono io". Clamoroso colpo di scena | Guarda

"Visto che c'è chi si spaccia per me, ho deciso di dire". Esplode il caso. O meglio: il giallovera identità del bimbo il cui volto campeggia sulle confezioni dei celebri snack dolci al cioccolato negli anni Duemila. Fino a oggi tutti pensavano che quel bimbo sorridente e con il ciuffo in perfetto ordine fosse un giovanissimo Alessandro Egger (nella foto qui sotto), attualmente concorrente de La Talpa, il reality di Canale 5 condotto da Diletta Leotta già avviato alla chiusura anticipata. Invece, nelle ultime ore, ildi: "Ilio" denuncia Matteo Farneti, modello 31enne di Bologna. "Possiamo confermare che il volto delrappresentato sulle confezioni diCioccolato dal 2004 al 2019 è stato quello di Matteo Farneti". "La cosa che non capisco - si è sfogato sul CorriereSera - è che, se davhanno lavorato per la, perché non mostrano la loro foto e usano la mia? Non è piacevole vedere la propria immagine dain mano ad altri mentre si vantano di essere proprio loro quel".