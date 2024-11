Gamberorosso.it - Ammazza quanto è noioso il cetriolo. Vicissitudini italiane dell'ortaggio divertente all'estero

In Italia tendiamo a consumare dei cetrioli davvero noiosi (ad esclusionee terre pugliesi, dove il Carosello e il Barattiere portano alto il nomee Cucurbitacee tricolori). Il protagonista'estate che spopola in rete, al mercato ci giunge spesso in esemplari che più che molli e insapore sono addirittura deludenti. Benché sanissimi e costituiti per il 95% da acqua, sono spesso amari, pieni di semi e spugnosi. Abbiamo imparato a tagliarne le estremità e strofinarle per produrre, attraverso lo sfregamento, la terribile schiumetta per rimuovere l'amaro, ma il piùe volte anche questo truccoa nonna non funziona. Quando invece capita di trovare dall'ortolano varietà appena un po' più esotiche, note come più digeribili, dalla buccia sottile e dai pochi semi, addirittura sovente etichettate come "nickel-free" esultiamo, scatenandoci in panzanelle, tartine al salmone e insalate greche.