’Academia del Cardo’ Tre corsi con gli chef

Roberto Bagnolini (Ristorante Al Deserto - Cervia), Gianni Berti (Locanda dei Salinari - Cervia), Giorgio Clementi (Osteria dei Frati - Roncofreddo), Omar Casali e Domenico Magnifico lanciano “Academia del Cardo”, tredi cucina in compagnia deglidel territorio in vista del Natale. Isi svolgeranno dalle 19 alle 21 secondo il seguente programma: mercoledì 27 “Selvatico a tavola” presso il Ristorante “Locanda dei Salinari” (Via XX Settembre, 67 Cervia), con Gianni Berti e Domenico Magnifico; costo 30 euro; martedì 3 dicembre “Cucina contadina della nonna in chiave moderna” presso il Ristorante “Locanda dei Salinari” (Via XX Settembre, 67 Cervia) con Giorgio Clementi e Gianni Berti (30 euro) e mercoledì 11 dicembre “Aspettando il Natale” presso Bazzocchi Piante e Fiori (Via G.