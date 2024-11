Gaeta.it - Verona, sconfitta pesante: il tecnico Zanetti chiede scusa e annuncia il ritiro della squadra

Facebook WhatsAppTwitter I tifosi delnon meritavano una prestazione come quella di oggi. Dinanzi a unaschiacciante per 0-5 contro l’Inter, le parole delPaolorisuonano come un forte riconoscimentosituazione. Una dichiarazione che mette in luce l’immediato bisogno di cambiamento e riflessione all’interno. Ilin corso rappresenta una misura drastica, ma necessaria per riportare il gruppo sulla retta via.ammette l’indegnitàprestazioneAi microfoni di Dazn,non ha risparmiato parole forti per descrivere il disastroso risultato. La chiarezza con cui ha comunicato il suo pensiero denota la gravitàsituazione. “Penso sia giustoreai nostri tifosi, oggi non siamo stati degni dello stadio dove siamo egente che è venuta a vedere uno spettacolo indecoroso,” ha dichiarato, rimarcando il fallimento non solo personale ma anche come collettivo.