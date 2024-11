Liberoquotidiano.it - **Ucraina: Tajani, 'missile russo non è novità, ma Putin può fare minacce serie'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Io penso che sia come facevano gli antichi guerrieri che battevano la spada sullo scudo per intimorire l'avversario. I missili di cuiparla, con i quali è stato fatto un esperimento l'altro giorno, sono missili vecchi, non c'è nessuna. Sono missili ritoccati, insomma hanno rifatto un po' il trucco a missili che avevano per cercare di spaventare l'avversario ucraino perla voce grossa". Lo ha detto a '4 di sera Weekend' il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio, parlando delOreshnik, l'ultima arma utilizzata da Mosca nella guerra con l'Ucraina. "E' un'altra cosa che ha fatto l'Ucraina per cercare di arrivare poi con una posizione di forza nel momento in cui ci sarà una trattativa - spiega- La stessa cosa hanno fatto gli ucraini occupando una parte di territorio