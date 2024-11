Ucraina Tajani | da Putin missili vecchi Vuole spaventare Kiev

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 nov. (askanews) – “Io penso che sia come facevano gli antichi guerrieri che battevano la spada sullo scudo per intimorire l’avversario. Idi cui parla”, “con i quali è stato fatto un esperimento l’altro giorno, sono, non c’è nessuna novità, sonoritoccati, insomma hanno rifatto un po’ il trucco ache” già “avevano per cercare dil’avversario ucraino, per fare la voce grossa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioparlando, nel corso della trasmissione “4 di sera week end” su Rete 4, del lancio controdel nuovo missile ipersonico balistico russo con cuipunta a minacciare l’Europa. “Che poipossa fare minacce pericolose, questo è vero. Lui è cresciuto con la cultura del KGB, cioè lui pensa che tutto si risolva con la forza e con l’uso delle forze armate e conosce poco evidentemente lo strumento della diplomazia che è quello al quale siamo abituati noi come paese democratico”, ha aggiunto