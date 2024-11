Torna Artes Fest un viaggio nel tempo alla riscoperta della storia

Lanazione.it - Torna Artes Fest, un viaggio nel tempo alla (ri)scoperta della storia

Si apre la terza edizione di– ilival dedicato alle arti, agli usi e ai costumi nel medioevo e nel rinascimento. Dopo il successoscorse edizioni, ilivalin scena nelle due giornate di oggi e domani, sempre nella splendida location degli spaziBiblioteca Civica Agorà grazie al contributo del Comune di Lucca e Vivilucca. Il tema di quest’anno è fonti “di luce”: un vero e proprioattraverso le fonticonoscenza, gli scritti, le immagini ed i reperti, da utilizzare come strumenti per la conoscenza e lo studio al fine di esplorare e approfondire gli aspetti di vita, gli usi e i costumi del il Medioevo e il Rinascimento. Dai segreticucina rinascimentale ai duelli di scherma, dai tour guidati negli archivi storicimusica e la danza antica,offre un ricco programma di attività per tutte le con lo spirito di promuovere un approccio interattivo e laboratoriale coinvolgente il pubblico in prima persona, per sfatare miti e luoghi comuni di un’epoca affascinante e spesso travisata.