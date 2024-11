Nerdpool.it - Svelati nuovi dettagli di Flint: Treasure of Oblivion

Con l’avvicinarsi della data d’uscita, fissata per il 17 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, gli sviluppatori di Savage Level hanno rilasciato diversi video di approfondimento riguardo al loro titoloof. Itrailer mettono in evidenza meccaniche essenziali come la gestione dell’equipaggio, il variegato arsenale di armi e l’intensità del combattimento non armato, offrendo ai giocatori uno sguardo ravvicinato alla profondità strategica e alle opportunità di gioco di ruolo che li attendono.Gestione dell’equipaggio e archetipiCostruire la ciurma perfetta è fondamentale per il successo. I giocatori possono reclutare pirati leggendari come John Silver e Mary Read, oltre ad altri abili avventurieri. Con 12 archetipi distinti, tra cui Chirurghi, Spadaccini e Timonieri, ogni membro della ciurma apporta abilità uniche alla squadra.