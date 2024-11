Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello, chi esce stasera 23 novembre

Iltorna in onda il sabato sera. E con un nuovo televoto eliminatorio. Alfonso Signorini guida ancora una volta il reality show di Canale5, che quest’anno si scontra direttamente con Ballando con le stelle, in una battaglia di ascolti tra l’Ammiraglia di Cologno Monzese e Rai1. I riflettori sono ora puntati sui cinque concorrenti in nomination: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Questa volta, il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito, il meno votato sarà costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia., le nomination del 23Le dinamiche interne al gioco sono entrate nel vivo da settimane, con tensioni e relazioni che si intrecciano all’interno del loft di Cinecittà. La nomination arriva in un momento ditensione nella Casa, segnata da scontri e alleanze che hanno determinato i voti dei concorrenti.