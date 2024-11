Tg24.sky.it - Solidarietà, a Milano torna il Panettone sospeso

anche quest'anno nelle pasticcerie milanesi, sesta edizione dell'iniziativa solidale creata per donare un dolce Natale a chi vive in povertà e solitudine. I panettoni raccolti saranno destinati a 'Casa Jannacci', la Casa dell'Accoglienza del Comune die a due Hub di Aiuto Alimentare della reteFood Policy: l'Hub Aiuto Alimentare, Centro gestito dalla Fondazione Ibva e l'Hub Aiuto Alimentare Gallaratese gestito dalla Fondazione Terre des Hommes Italia Ets. L'iniziativa, in programma da oggi al 22 dicembre, è dell'Associazione no-profitEts e delle pasticcerie aderenti. In totale saranno 13 le pasticcerie (per un totale di 23 punti vendita) dove si potrà lasciare ungià pagato in attesa che venga recapitato a chi è meno fortunato.