Skeleton Coppa del Mondo | Bagnis decimo a Yanqing Crippa 13^

Leggi su Sportface.it

posto per Amedeonella terza gara stagionale dideldi, sul budello cinese di. Quindicesimo a metà gara, l’azzurro è riuscito a recuperare ben cinque piazza grazie al settimo tempo nella seconda run ed ha chiuso in top 10, a 1’14” dal tedesco Christopher Grotheer, dominatore assoluto in questa stagione. 2’01?93 il tempo del teutonico, che ha superato per un solo centesimo il britannico Matt Weston e per 9 il cinese Zheng Yin. Per quanto riguarda gli altri azzurri, invece, Mattia Gaspari non è andato oltre il 18° posto (+1?66) e Giovanni Marchetti ha concluso 24° (+4?26).E’ poi andata in scena anche la prova femminile, sempre a, e ad imporsi è stata la beniamina di casa, Dan Zhao. Primo successo della carriera per la 22enne, capace di trionfare con il tempo di 2’04?27.