Scozia-Germania oggi Finale Europei curling 2024 | orario programma tv streaming

Scoadia-Germania oggi, Finale Europei curling 2024

sabato 23 novembre (ore 14.00) si giocadeglidimaschile. Sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) andrà in scena l’atto conclusivo di questa rassegna continentale, le due squadre si fronteggeranno a viso aperto per la conquista della medaglia d’oro. Gli anglosassoni andranno a caccia del quarto titolo consecutivo e della diciottesima affermazione della storia, mentre i teutonici torneranno a disputare il match per il titolo a venti anni di distanza dall’ultima volta.Bruce Mouat e compagni partiranno con i favori del pronostico, ma la sorprendente compagine teutonica ha tutte le carte in regola per ribaltare la situazione e completare la propria favola. Laha primeggiato nel round robin e poi ha avuto la meglio sulla Svizzera all’extra-end in semi, mentre laha concluso la fase a gironi in seconda posizione e poi ha surclassato la Norvegia in uno scontro a eliminazione diretta che si è rivelato a senso unico.