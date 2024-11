Informazioneoggi.it - Sconti del Black Friday: offerte incredibili su migliaia di prodotti

È cominciata la settimana difolli nei negozi e sugli e-commerce. Ecco la guida per accedere agli affari con consapevolezza.Il2024 è ufficialmente iniziato e, fino a venerdì 29 novembre, i consumatori potranno approfittare di tantissime promozioni su varie categorie di beni, sia presso i rivenditori fisici sia sui siti di shopping online.Iniziano glidel(informazioneoggi.it)Secondo le stime del CODACONS, l’evento muoverà circa 4 miliardi di euro e più del 65% delle compere (6 su 10) verrà effettuato telematicamente, con un aumento del 9% rispetto allo scorso anno. I settori maggiormente coinvolti saranno quelli di abbigliamento, calzature, bellezza e tecnologia, ma non passeranno inosservati i viaggi e le esperienze. Per tantissime persone, glisaranno anche l’occasione perfetta per comprare in anticipo i regali di Natale.