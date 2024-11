Sport.quotidiano.net - Rugby: campionato fermo. Il ’Diavoletto’ Kurti è azzurro Under 19

La Serie A Elite disi prende un weekend di riposo dopo nove settimane giocate tutte d’un fiato, tra coppa e. Il torneo lascia spazio alla nazionale, che stasera a Torino affronta gli All Blacks (diretta Tv8 e Sky Sport dalle 21) con Bertaccini in tribuna dopo il debutto di domenica scorsa. A questa sosta il Valogiunge con il morale tonificato, grazie all’orgoglio per il primo “cap”di Giulio, alla soddisfazione per la convocazione nell’Italia19 del “diavoletto” Thomas(a Milano per Italia-Francia) e soprattutto alla ritrovata fiducia dopo la vittoria sull’Hbs Colorno nella scorsa giornata. Anche le prossime due partite del Valoal Mirabello, è stato deciso, saranno di venerdì sera: il 29 novembre alle 19.30 contro i Rangers Vicenza, il 20 dicembre alle ore 19 contro Mogliano.