Roma | Pellegrini in visita ai detenuti a Rebibbia

Il 22 novembre ipartecipanti al corso da allenatore targato AS“Twinning Project” hanno ricevuto ladi Lorenzoe del Chief Football Operating Officer giallorosso, Maurizio Lombardo. Con loro, la CEO del Twinning Project Italy, Sasha Fugazzola e l’Assessore alle Politiche Culturali, Sport, Lavoro e Diritti Civili del Municipio IV, Maurizio Rossi. La delegazione giallorossa ha voluto contribuire concretamente alla giornata portando in dono alcuni palloni adidas e delle nuove reti per il campo sportivo in cui si sta svolgendo la parte pratica dei corsi. Per capitan, festeggiatissimo dai, foto in abbondanza, autografi, saluti di incoraggiamento reciproco e qualche scambio sul campo dell’istituto.inaiSportFace.