Rari Nantes Florentia sfida proibitiva alla Nannini con la Pro Recco

FIRENZE – Un’altra grandeper la. Il big match della settima giornata di andata della regular season maschile di serie A1, fa capolineapiscina comunaledi Bellariva dove ladi Luca Minetti ospita i campioni d’Italia e vicecampioni d’Europa della Pro.Un test sulla carta proibitivo ma sempre ricco di fascino e storia tra due club di alto rango, che in tempi diversi hanno scritto le pagine più importanti della storia italiana ed europea. Lada un lato con la sua storia ultracentenaria i nove scudetti nella pnuoto e gli oltre cento titoli nel nuoto e nei tuffi. La Prodall’altro, regina indiscussa italiana ed europea dell’ultimo ventennio e puro serbatoio del settebello campione del mondo.Nonostante il divario tecnico e le ambizioni in direzione opposta da una parte e dell’altra, tante le emozioni in acqua e fuori.