Ilfattoquotidiano.it - “Più libri più liberi”, polemiche per la partecipazione del filosofo Leonardo Caffo (accusato di maltrattamenti): lui si ritira

Prima l’invito alla fiera dell’editoria a Roma, poi lee infine la decisione dire la. Ile scrittorenon andrà all’evento “Piùpiù”, declinando l’invito della scrittrice e curatrice Chiara Valerio. L’edizione di quest’anno era stata dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa da Filippo Turetta lo scorso anno.Ladia un evento dedicato alla giovane vittima della violenza di genere, ha scatenato duresui social in quanto lo scrittore siciliano (che avrebbe dovuto presentare il suo ultimo libro Anarchia – Il ritorno del pensiero selvaggio) è in attesa della sentenza – prevista per il 10 dicembre – nel processo che lo vede imputato pere lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagna.