Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, sabato 23 novembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi23? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi23:ArieteCari Ariete, sarà un giorno ricco di stimoli soprattutto nel vostro ambito lavorativo. Verranno sostenuti nuovi progetti e iniziative coraggiose che potranno portare a grandi risultati. La Luna rafforza la vostra determinazione, sarà il momento di prendere decisioni importanti anche nella sfera amorosa.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, finalmente una giornata positiva all’insegna della serenità, soprattutto nei rapporti personali.