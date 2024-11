Ilgiorno.it - Nuova vita agli affreschi: "Stiamo riportando alla luce un gioiello storico e spirituale"

Proseguono con determinazione i lavori di restauro della Cappelletta di via S. Clemente, piccoloartistico della tradizione contadina cerrese. L’intervento, voluto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato Rinascimento Cerrese, punta a restituirea questa preziosa testimonianza storica e. "Con soddisfazione ho potuto constatare l’avanzamento dei lavori sugliinterni, un’opera che abbiamo deciso di recuperare per preservare un’importante eredità del nostro passato", ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Stragapede. Il restauro conservativo degli, reso necessario dallo stato di grave degrado dovutomancanza di manutenzione negli anni passati, rappresenta un primo fondamentale passo. "Ora inizia la sistemazione della struttura edile, con interventi sui muri, i sottofondi e il vespaio, per garantire una migliore conservazione futura deglie della Cappelletta stessa", ha spiegato l’assessore.