North Stream 2 all’asta, un finanziatore di Trump vuole acquistare il gasdotto. “Per controllare gli approvvigionamenti energetici dell’Europa”

Roma, 23 novembre 2024 - Un argomento sul tavolo della pace con la Russia e un modo peri rifornimenti di gas dell'Europa, questi i due argomenti su cui ha fatto leva l'investitore americano Stephen Lynch per chiedere la licenza al Dipartimento del Tesoro lo scorso febbraio per tentare diilNord2, realizzato per trasportare il gas proveniente dalla Russia in Europa occidentale, attraverso il Mar Baltico, e non attivo dal settembre 2022 quando è stato sabotato con delle cariche esplosive. Ilè di proprietà della Germania e della società statale russa del gas, Gazprom. La Russia dopo l'attentato chiese un'indagine internazionale all'ONU, ma la richiesta fu respinta. Sul sabotaggio indagarono anche Svezia e Danimarca, ma non scoprirono nulla, mentre la Germania nonchiudere il dossier e a giugno del 2024 le autorità tedesche hanno emesso un mandato di arresto europeo per un cittadino ucraino sospettato di aver utilizzato lo yacht Andromeda insieme ad altri due per sabotare i gasdotti.