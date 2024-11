Ilveggente.it - Napoli-Roma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la tredicesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:, diretta tv e.Non poteva esserci esordio più duro per Claudio Ranieri, che alla veneranda età di 73 anni ha scelto di tornare in pista per guarire la “sua”. L’esperto tecnicono, che dopo l’addio al Cagliari la scorsa estate aveva fatto intendere di non voler più allenare, si accomoderà sulla panchina giallorossa fino a giugno per poi indossare i panni del dirigente.A: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itLa sua avventura – o meglio il Ranieri ter – inizierà dallo stadio “Maradona” contro ilcapolista. Prende il posto di Ivan Juric, la cui parentesi capitolina si è rivelata disastrosa: l’allenatore croato, esonerato dopo soli due mesi, non è riuscito a non far rimpiangere il predecessore De Rossi e le ultime due sconfitte con Verona (3-2) e Bologna (2-3) hanno convinto la società a cambiare per la quarta volta in questo 2024.