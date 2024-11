Ilnapolista.it - Lotito e De Laurentiis perdono alleati in Lega, regge lo spirito di collaborazione con la Figc (Tuttosport)

Secondo quanto scrivecirca l’ultima assemblea diSerie A,e Dein vista delle elezioni per il nuovo presidentee Casini, presidente di, diventa sempre più debole politicamente.Leggi anche:e Devanno in minoranza, il fronte Inter-Juve-Galliani salva Gravina (Repubblica)e De, inla maggioranza vuole il dialogo con laScrive, eccome, in Serie A la maggioranza che vuol mantenere unodicon ladopo che già nonaveva seguito le posizioni massimaliste della coppia-Denel corso dell’assemblea straordinariache ha approvato il nuovo Statuto.L’Atalanta, lo ricordiamo, è uno dei dodici club che puntano al dialogo con lae che ora rappresentano la maggioranza indi A: oltre ai bergamaschi, ne fanno parte Bologna, Cagliari, Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Lecce, Parma, Roma, Udinese e Venezia.