Ilgiorno.it - Le “scarpette origami“. Nel nome di Giovanna

Anche quest’anno Nova Milanese si tinge di rosso. E la partecipazione e il coinvolgimento si estende a numerose realtà locali. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, il Comune insieme con l’associazione genitori Margherita Hack, Cascina Triestina, Associazione Alpini, Croce Rossa, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, le scuole e le associazioni del territorio, ha organizzato per oggi una marcia per le vie della città dal titolo “Camminiamo per amare!“. L’evento arriva a poche settimane dalla tragedia che ha scosso tutta la città, la morte diChinnici, uccisa dal cognato mentre tentava di difendere la figlia durante un litigio. Il corteo partirà alle 14.30 dall’area mercato di via Oberdan.