Sport.quotidiano.net - La Teodora vuole ripartire. Mercato, ecco Missiroli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una bella novità in casa Olimpia: nel pomeriggio di giovedì è stato definito il trasferimento dall’Angelini Cesena di Elena, schiacciatrice ravennate del 2003, cresciuta nei vivai cittadini. Con questa acquisizione il presidente Poggi centra il doppio obiettivo di puntellare la squadra in posto4, dopo il doppio infortunio che ha messo ko Gabrielli e Pirro, e di accentuare la cifra territoriale della squadra, che ora allinea ben 10 giocatrici della città, oltre ad allenatore e staff.è stata a lungo in campo durante il derby vinto dall’Olimpia sulla formazione cesenate (che, oltre alla, contava su varie altre ex) ha già svolto i primi allenamenti e sarà disponibile sin da oggi, quando la squadra ravennate affronterà al Costa il Clementina Castelbellino, formazione che raccoglie parte del movimento della provincia di Ancona, tradizionalmente molto vivace.