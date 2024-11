Anteprima24.it - Juve Stabia senza paura: in dieci per oltre un’ora rischia di vincere col Brescia

Tempo di lettura: 2 minutiTorna a muovere la classifica lae lo fa fermando la corsa del lanciato. Uno zero a zero che lascia anche un pizzico di amaro in bocca per le vespe. In inferiorità numerica praticamente da inizio gara, la squadra di Pagliuca ha sfiorato anche il successo.Parte fore la compagine campana che mette subito in chiaro le proprie intenzioni ma le rondinelle non stanno certo a guardare. L’episodio chiave, quello che complica i piani, arriva al quarto d’ora con Varnier che sbaglia il controllo ed è costretto ad abbattere l’avversario che gli aveva rubato il pallone.Cambia la gara dellama non cambia l’atteggiamento. Le vespe restano propositive e soprattutto provano a farsi vedere dalle parti di Lezzerini.La musica non cambia nella ripresa, la prima palla gol è per lacon Fortini che manda alto da buona posizione.