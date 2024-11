Thesocialpost.it - Incendio al Santo Spirito: fiamme e fumo: “La scoperta della polizia”

Attimi di tensione oggi pomeriggio all’ospedalein Sassia, a Roma, dove intorno alle 18.30 è scoppiato unnel reparto di Emodinamica, al terzo pianostruttura. Il rogo è stato appiccato da un uomo di 66 anni, di nazionalità italiana, che, per motivi ancora da chiarire, ha dato fuoco ai cestini per la raccolta differenziata, realizzati in cartone.La dinamica dell’I primi a intervenire sono stati i vigilanti dell’ospedale, che hanno utilizzato estintori a polvere per domare le. Tuttavia, proprio la polvere degli estintori ha generato una densa fumata nera, causando panico tra pazienti e personale medico. Subito dopo, sono stati allertati i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno rapidamente preso il controllosituazione.I pompieri hanno spento definitivamente l’, mentre i carabinieri hanno bloccato l’autore del gesto, la cui posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.