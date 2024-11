361magazine.com - Grande Fratello torna in onda il lunedì sera: il motivo e da quando

Iltornerà inile dice addio al sabato. Ecco per qualee daNuovi cambiamenti nel palinsesto Mediaset per Il. É ufficiale: La Talpa concluderà in anticipo la messa inperché non ha superato la prova dell’auditel. La chiusura del programma è prevista per il prossimo 25 novembre, puntata che servirà anche a scoprire il vincitore del format condotto da Diletta Leotta. Così dopo due settimane che Ilha traslocato al martedì, si ricollocherà nel prime time del.Come anticipato da TvBlog, Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà inila partire dal prossimo 2 dicembre.Al reality show sarà affidato il compito di battere la concorrenza con le ultime due puntate de L’amica geniale inappunto su Raiuno.