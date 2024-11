Quotidiano.net - Goffredo Bettini: “Il Pd è una risorsa per tutti. Nessuno tema egemonie”

Roma, 23 novembre 2024 – Il Pd ha vinto quasi in solitaria le ultime regionali. Non c’è il rischio che soprattutto Giuseppe Conte si senta schiacciato dall’egemonia dem? “Il Pd ha ottenuto un grande risultato per una convergenza di contributi diversi. Il merito, tuttavia, va in primis alla linea politica perseguita da Elly Schlein e alla sua capacità di rappresentarla e comunicarla – avvisa, il “grande vecchio” della sinistra romana, punto di riferimento per leader e giovani che vogliono fare strada –. Siamo soli? Non credo. La solitudine non si misura sulle fasi altalenanti positive o negative dei tuoi alleati. La solitudine c’è se il più forte esprime iattanza e prepotenza. Non è il caso del Pd, che ha ribadito fino allo sfinimento di credere in un’alleanza plurale, paritetica, in grado di suonarei diversi tasti della sua proposta di alternativa.