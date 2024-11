Ilrestodelcarlino.it - "Formare i ballerini è essenziale. Punto a un approccio espressivo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con il Musicfilm Festival sarà oggi a Ferrara il noto ballerino, nonché coreografo dei più grandi show televisivi Rai e Mediaset, Fabrizio Mainini, con un workshop di musical per il cinema i cui frutti saranno portati in scena dal vivo in occasione della cerimonia di chiusura. Fabrizio Mainini, cosa ci può dire del workshop? "Affronteremo Hearth Song con l’aggiunta di They Don’t Care About Us di Michael Jackson, rivisitati da me. Brani che, soprattutto in questo periodo storico, hanno un significato importante.a un, interpretativo: chiederò ai ragazzi di esprimere l’anima delle parole". Qual è, per lei, il valore universale della danza? "Chi danza arriva a possedere una conoscenza del corpo trasversale. Dalla classica alla contemporanea, alla moderna, fino ai balli di gruppo o i latino americani: la danza è occasione di socialità.